В Петербурге водитель жестоко избил ребенка за брошенный снежок в авто

В Питере правоохранительные органы проверяют информацию о инциденте между водителем иномарки и подростком, который кинул в его авто снежок. По данным, подросток, играясь, попал в автомобиль мужчины, за что мужчина нанес удар по голове ребенка и скрылся с места преступления.

Ребенка забрала скорая, позже выяснилось, у мальчика травма головы. Об этом сообщили из регионального управления МВД. В отделение полиции в Невском районе в Санкт-Петербурга из местной поликлиники, поступило сообщение, что 15-летнему подростку причинены телесные повреждения.

Во время расследования установили, что мальчик играл своим приятелем в снежки и случайно попал в рядом стоявший автомобиль Volkswagen, после чего между подростком и владельцев авто произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес удар по голове мальчика и скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, и травмой нижней губы.

Также сообщалось, что это далеко не единственный случай жестокости владельцев авто, в начале этого месяца на прошлой неделе в Петербурге. Двое несовершеннолетних кинули петарду на припаркованный автомобиль Ford Mondeo, на улице Стрельбищенской После такого поступка хозяин машины решил проучить хулиганов, приковав мальчиков к перилам в одном из подъездов до приезда сотрудников правоохранительных органов.