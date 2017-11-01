В Чувашии троллейбус въехал в маршрутку

В Чувашской Республике произошло ДТП, в ходе которого в Чебоксарах троллейбус въехал в маршрутку. Сотрудники ГИБДД пока что эту информацию не подтвердили, однако есть фото и видео от очевидцев.

В сети появились кадры с места событий, на которых произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской маршрутки. Как сообщают свидетели аварии, ее спровоцировал водитель троллейбуса рейса №1. Когда по местному времени было примерно без двадцати минут одиннадцать, возле остановки «МТВ-Центр» транспортное средство с электрическим проводом врезалось в маршрутку.

К слову, в ней тогда находились пассажиры, некоторые из которых позже рассказали о том, что видели. По их словам, когда произошло ДТП, они почувствовали сильный толчок, однако никто не получил травм. Немного повредился салон маршрутки. После аварии пассажирам предложили продолжить путь на другом транспортном средстве того же рейса маршрутного такси.