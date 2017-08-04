На Камчатке мужчина убил друга за съеденное новогоднее угощение

Житель Камчатки убил своего друга за то, что он съел все угощения с новогоднего стола. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Как стало известно, двое товарищей собрались в квартире одного из них для того, чтобы отпраздновать Новый год. После боя курантов хозяин квартиры собирался приступить к пиршеству, однако не обнаружил на столе продуктов. Он подумал сразу, что продукты съел его гость, после чего разозлился и ударил друга кулаком, тот упал и ударился головой об стол.

После драки хозяин решил пойти праздновать Новый год к знакомым, а его гость так и остался сидеть за столом. Спустя некоторое время он скончался в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

В отношении хозяина квартиры было возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство по факту произошедшего.