Свинья отбила собрата из под ножа мясника

В Китае свинья вытащила своего собрата из-под ножа у мясника. Поступок животного поразил очевидцев, его сняли на видеокамеру мобильного телефона. Об этом написало в издательстве Daily Mail.

Хозяева решили зарезать одну из своих свиней, они положили животное на небольшую лавочку. Двое молодых держали животное за копыта и голову, когда на них набросилось разъяренная свинья она начала спасать от верной смерти своего собрата. Свинья начала набрасываться и толкать молодого человека, и смогла освободить собрата, которого должны были вот-вот зарезать.

По данным издательства, происшествие случилось на на юго-западе в Китае в городе Банань.

Удалось ли в в итоге молодым людям схватить свинью, осталось неизвестно. Ранее сообщалось, что свинья из Литвы наелась забродивших яблок, опьянела и начала по всему селу бегать за местными животными на потеху жителем. Также сообщалось, что Курица с запахом женских ног появилась в меню японских закусочных.