В Петербурге проститутка подавилась презервативом и умерла

В Санкт-Петербурге был обнаружен труп проститутки в доме на Большой Пушкарской улице. Причиной смерти послужил презерватив, которым она подавилась.

Как рассказали сотрудники полиции, "коллеги" погибшей 29-летней проститутки сообщили следствию, что в последний раз девушка отправилась с клиентом заниматься оральным сексом, за который она запросила 200 рублей. Когда она входила в квартиру, она сообщила, что готова делать минет только в презервативе. Изначально следователи подумали, что убийство совершил маньяк, ведь все деньги и ценные вещи у женщины остались при себе.

Вскоре эту версию пришлось отодвинуть, так как экспертиза показала, что на ее теле не обнаружено следов насилия. Судмедэксперт решил провести вскрытие и в горле обнаружил скомканный презерватив. Таким образом, презерватив полностью перекрыл доступ воздуха в легкие, в результате чего она умерла от удушья.

Эксперт отметил, что это уникальный случай в его практике. Он предположил, что во время орального секса проститутке просто не хватило воздуха, она резко вдохнула, презерватив соскочил с члена и попал ей в горло. Эксперт также отметил, что ее еще можно было спасти, однако, видимо, удовлетворенный клиент просто покинул квартиру, даже не посмотрев, что происходит с проституткой.