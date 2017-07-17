В Киеве мужчина и женщина пытались ограбить общественный туалет

11 января в Киеве мужчина и женщина совершили попытку ограбления общественного туалета, расположенного в парке «Победа». Женщина была задержана, ее сообщник смог убежать.

Как сообщается в полиции Киева, 11 января в охранную службу поступило сообщение о попытке взлома помещения общественного туалета. Охранники прибыли на место происшествия и задержали 30-летнюю женщину, ее сообщник-мужчина смог сбежать. После задержанную передали полицейским, которые начали проверку и выясняют все обстоятельства несостоявшегося преступления.

При задержанной была сумка, в которой лежали инструменты, предназначенные для демонтажа сантехники. Сейчас женщина находится под арестом, ее допрашивают полицейские.

Представители охранной службы указали, что общественный туалет в парке работает летом и весной, зимой он закрыт. Злоумышленники хотели ограбить помещение туалета, но не учли, что круглогодично здание находятся под охраной специальных частных служб. По мнению полиции, мужчина и женщина хотели демонтировать унитазы и прочую сантехнику.