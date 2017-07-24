На Богамах квадрокоптер спас маленького мальчика от смерти в челюстях акул

На Богамах квадрокоптер спас маленького мальчика, когда тот плавал в воде. В опасной близости с ним находились три акулы, и оператор квадрокоптера предупредил его об этом, избавив его от челюстей.

На Богамских островах оператор квадрокоптера спас жизнь маленького мальчика. Ребенок купался в воде на побережье океана, а в это время тот пристально за ним наблюдал. После этого он заметил, что в сторону берега плывут три акулы. Оператор стал приближать дрон и предупредил мальчика, который спасся благодаря его бдительности на своем посту.

Видео со спасением мальчика появилось на видеохостинге YouTube 19 декабря 2017 года, и до сегодняшнего дня собрало уже почти 1,8 миллионов просмотров. Те, кто мог наблюдать его, оставили сотни комментариев с похвалой в сторону оператора квадрокоптера.