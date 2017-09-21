В Петербурге 21-летний мужчина устроил секс-марафон со школьницей на рождественских каникулах

21-летний житель Петербурга устроил секс-марафон с девятиклассницей во время рождественских каникул. В настоящий момент он задержан, школьница стоит на учете по делам несовершеннолетних.

Как рассказала мать девочки полиции, с 5 до 10 января 15-летняя школьница ночевала у своего 21-летнего знакомого. Она отметила, что взрослый мужчина соблазнил школьницу и занимался с ней сексом все время, пока она у него гостила.

Так, полиция поставила на учет по делам несовершеннолетних девятиклассницу, а молодой человек задержан. Сейчас ему оформили подписку о невыезде, он является фигурантом в деле о растлении несовершеннолетних, все обстоятельства произошедшего выясняются.