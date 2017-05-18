В Новогородской области коллекторы донимали полную тезку должницы

Согласно данным пресс-службы управления ФССП, в прошлом году в ведомство обратились 65 жителей с жалобами на деятельность коллекторских и микрофинансовых предприятий. В основном, ву управление обратились горожане, которые никогда не брали кредитов и не знакомы лично с должниками.

Так, в конце прошлого года в УФССП в Новгородской области с жалобой обратилась горожанка региона. Выяснилось, что женщина с таким же именем, фамилией и отчеством, и даже такой же датой рождения взяла ипотеку в микрофинансовой компании. Ее задолженность позже была передана коллекторскому агентству, работники которого пытались взыскать задолженность с тезки должницы.

Исключили женщину из базы данных только после вмешательства суда. Также отмечено, что с первого января прошлого года государство взяло контроль над коллекторскими организациями, изменено содержание и стили звонков должникам.

До этого заемщикам угрожали, оскорбляли, сейчас жители региона жалуются, что сообщения от организаций поступают слишком часто, не тем адресатам или в запрещенное законом время суток.