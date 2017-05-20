В Ростовской области 16-летняя девушка несколько раз ударила ножом парня

В Ростовской области 16-летняя девушка чуть не убила своего парня, нанеся ему несколько ударов ножом по телу. В отношении несовершеннолетней из Таганрога возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Сотрудники Главного управления МВД по Ростовской области сообщают о случае покушения на жизнь человека в портовом городе Таганрог. В этой истории фигурирует имя несовершеннолетней девушки, которая совершила преступление, находясь под воздействием алкоголя. Несчастный случай зафиксирован 5 января. Девушка находилась в одной из квартир многоэтажного дома на улице Инструментальная со своим 21-летним молодым человеком. Между ними вспыхнул конфликт, и несовершеннолетняя схватила со стола кухонный нож. После этого она нанесла им несколько ударов по туловищу парня.

По всей видимости, это она вызвала для него бригаду скорой помощи, так как ему успели вовремя оказать необходимую медицинскую помощь. Сейчас он в порядке, однако вынужден оставаться в больнице для дальнейшего лечения. В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, после расследования оно будет передано в суд.