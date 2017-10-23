В Новой Москве полиция задержала мужчину-информатора о «минировании» дома

12 января полицейские сообщили о задержании мужчины 1978 года рождения, который сообщал о «минировании» дома в Киевском поселке в Новой Москве. О «минировании» мужчина сообщал в пьяном виде, его причастность установили по номеру телефону.

Как сообщают полицейские, 10 января мужчина совершил звонок в полицию, в ходе которого он заявил, что в поселке Киевский «заминирован» дом. В ходе проверки полицейские по номеру телефона установили адрес, с которого поступил звонок.

По прибытию на установленный адрес полиция задержала нетрезвого местного жителя 1978 года рождения. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и о «минировании» рассказать ничего не смог.

Мотивы своего звонка задержанный не пояснил. Против него возбудили уголовное дело. Мужчина обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В «заминированном» доме спасатели провели операции, в ходе которых было установлено, что дом находится в безопасности и опасных предметов в нем нет. Отмечается, что жителей дома эвакуировать не пришлось.