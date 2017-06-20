СМИ: Из-за угрозы взрыва трасса М7 заблокирована

Как сообщили СМИ, 12 января из-за угрозы взрыва на трассе М7 перекрыли движение. На одном из участков автодороги работают саперы, очевидцы сообщают о подозрительном предмете.

Как стало известно из СМИ, на трассе М7 проходит операция, в ходе которой саперы обезвреживают и проверяют предмет, вызывающий подозрения и опасения. Из-за угрозы взрыва на трассе перекрыли движение и автодорога оказалась заблокированной. Официальной информации и данных от государственных ведомств не поступало.

Очевидцы сообщили, что на трассе был обнаружен предмет, который по своему виду и возможному содержанию может угрожать безопасности водителей и пассажиров машин, проезжающих по автодороге.

Более точная информация появится после разъяснений от пресс-служб МЧС и МВД. Данные о пострадавших и том, несет ли предмет опасность, пока не сообщаются.