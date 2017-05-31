В Москве домработница вытащила из сейфа хозяйки около 236 тысяч долларов

В Москве домработница обокрала хозяйку квартиры, у которой убиралась практически 6 лет. Отмечается, что она украла у владелицы квартиры около 236 тысяч долларов.

Как сообщили в полиции, 67-летняя жительница Москвы практически 6 лет назад на работу наняла 43-летнюю женщину в качестве домработницы. В период с 2010 по 2016 год она убирала не только квартиру, но и периодически "подчищала" сейф работодателя, изготовив для этого дубликат ключа. Всего за этот период она успела вытащить около 236 тысяч долларов.

В настоящий момент сотрудники полиции ведут проверку по факту произошедшего, в ходе которой будет принято процессуальное решение.