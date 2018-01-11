На Урале сотрудница полиции опубликовала в сети свои интимные снимки

Сотрудница правоохранительных органов на Урале опубликовала в социальных сетях свои интимные фотографии. В ведомстве пообещали разобраться по факту данного инцидента. В социальной сети на страничке в Facebook появились интимные фотоснимки участкового из Алапаевска.

Фото выложила блогер Валентина Гоферберг. Она взяла снимки на личной странице правоохранителя. На фото женщина запечатлена в откровенно сексуальных позах. По до того момента пока блогер не опубликовала снимки в сеть, никто и не знал, что женщина выложила свои интимные снимки на всеобщее обозрение. Также среди интимных фото был опубликован снимок, на котором женщина стоит в обнимку с бутылкой алкоголя.

Позже представители МВД рассказали, что будет проведена разъяснительная беседа со всем личным составом. Отмечается после громкого скандала, снимки со страничке в социальных сетях были удалены. О женщине известно очень мало.

Она работает участковым в полиции. Ее отец также работал в полиции. Ранее стало известно, что Неизвестный присылал петербургской школьнице интимные фото в социальной сети.