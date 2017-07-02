Ревнивый супруг перерезал горло жене, приревновав ее к крестнику

Мужчина из Солнечногорского района нанес 50 ножевых ранений своей супруге из-за приступа ревности. От нанесенных ранений жительница скончалась на месте.

Шокирующий случай произошел 5 января в селе Глубоком. Окровавленный труп девушки, работавшей специалистом по шугарингу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на кровати в своем доме, в котором она проживала со своим супругом и сыном.

По данным полиции, ссоры в семье начались еще с лета 2017 года. Когда из армии пришел крестник женщтины, она устроила торжество, и Сергей приревновал ее к молодому парню, после чего у них возникла ссора, мужчина силой отвез девушку в лес и едва не забил ее.

Однако полицейские смогли убедить девушку не давать делу ход. Через некоторое время семилетний сын Елены признался, что отец настраивает его против мамы. Он ему внушал, что мама плохая и хочет уйти от них. Горожанка начала собирать документы на развод, мужчин просил ее передумать и угрожал, что отберет у него мальчика.

Вечером девушка как обычно уложила сына спать, и сама отправилась готовиться ко сну. Утром, проснувшись, ребенок пытался разбудить женщину, но она не просыпалась. Он стал дозваниватся до папы, но тот не отвечал на звонки, но позже он приехал домой, вызвал полицию и сам признался в убийстве.