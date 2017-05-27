В Омске 20-летняя беременная выпала из окна роддома

В Омске 20-летняя девушка на большом сроке беременности выпала из окна второго этажа в местном роддоме. Отмечается, что пострадавшая отделалась незначительной травмой, проверкой по факту произошедшего занимается СК.

Как стало известно, 11 января 2018 года в роддоме Омска произошло ЧП. По необъяснимым пока причинам 20-летняя роженица выпала из окна второго этажа. Девушка упала в сугроб, поэтому получила всего лишь незначительную травму. В настоящий момент она уже родила, ребенок и мама чувствуют хорошо, младенец полностью здоров.

Стоит отметить, что СК РФ по Омску начал проверку по факту падения роженицы из окна роддома. Будут выясняться все обстоятельства произошедшего, также следователи выяснят причину, по которой девушка выпала.