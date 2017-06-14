В Екатеринбурге инкассатор украл с работы 1 млн рублей и сбежал

10 января в Екатеринбурге инкассатор украл с работы один миллион рублей и сбежал. По сообщению представители управления городского МВД, это произошло в одном из зданий на Уральской улице.

В Екатеринбурге задержали инкассатора, который украл с работы почти миллион рублей. О пропаже сообщили сотрудники компании «Росинкас». Происшествие было зафиксировано в среду. Персонал фирмы указал на мужчину, который мог совершить преступление. Вскоре после этого его задержали.

Им оказался постоянный работник инкассаторской службы. Его коллеги рассказали, что во время рабочего дня он пожаловался на плохое самочувствие. После этого он вышел из машины и направился в сторону аптеки, объяснив, что хочет купить лекарство. Однако прошло время, а он не вернулся, поэтому его напарники заподозрили неладное. Их предположение подтвердилось, когда оказалось, что в перевозимой ими сумме не хватает еще 900 тысяч рублей.

Не известно, признался ли работник в преступлении, однако его коллеги полностью уверенны в его причастности. По их словам, они были в курсе, что у подозреваемого тяжелая жизненная ситуация, и он искал деньги на лечение престарелой матери.