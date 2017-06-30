Женщину прямо в гробу одевали в Ломоносове

Сотрудники "похоронки" прямо в гробу в катафалке переодевали умершую женщину. В социальных сетях опубликовали шокирующий видеоролик, как на самом деле работают большинство сотрудников бюро в Ленинградской области.

На видеоролике запечатлено, как сотрудники бюро переодевают мертвую женщину прямо в машине кафалка, который уже приехал на кладбище. Также на видео запечатлен момент, как молодой человек повязал на голову усопшей платок.

Автор видео возмущался работой муниципальной похоронной службы и рассказывал, что все денежные средства они тратят на взятки. Он рассказал прямо на видео, что одевают мертвых прямо в автомобиле. Все деньги муниципалы забирают себе в карман.

Сотрудники похоронного бюро забирают обнаженный труп. Деньги государству они не платят, и поэтому им приходится одевать их самим. Родным и близким будет очень "приятно" посмотреть на это все, комментирует автор видеоролика, снимая все происходящее на камеру мобильного телефона.

Этим роликом заинтересованы чиновники Ломоновского района и прокуроры в Ленинградской области. По данному факту была назначена проверка. После просмотра ролика они отправятся на проверку в данное бюро. Со слов сотрудников правоохранительных органов, это видео было снято с целью рекламы услуг для конкурентов ритуального бизнеса.