В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал его владелец

11 января в хуторе Старая Станица Каменского района Ростовской области случился пожар в частном доме. Владелец дома сильно пострадал и получил серьезные ожоги, пожар ликвидирован, мужчина в больнице.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, пожар начался в 15:30. Для его ликвидации привлекли 7 пожарных и 2 специальных машины. в течении 30 минут огонь был полностью ликвидирован.

При пожаре пострадал мужчина, который, по имеющимся данным, является хозяином дома. У пострадавшего врачи обнаружили сильные ожоги, сейчас его доставили в больницу. Местные жители утверждают, что причиной возгорания мог стать взрыв баллона с газом. Точные причины пожара будут установлены экспертами, которые проводят проверку дома.

Дом, в котором случился пожар, расположен в некоммерческом дачном товариществе «Ромашка». В МЧС отметили, что информация о пострадавшем, его личности и степени его ожогов будет сообщена позже.