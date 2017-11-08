В Нижнем Новгороде в камере СИЗО нашли тело мужчины, убившего 4-летнего сына

В Нижнем Новгороде в камере СИЗО обнаружили тело мужчины, который жестоко убил своего 4-летнего сына. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщалось ранее, 3 ноября 2017 года 34-летний мужчина забрал сына из детского сада, отвел ребенка в гараж и убил его, тело мальчика обнаружили спустя два дня. Известно, что до убийство ребенка мужчина отправил своей жене, которая работала следователем МВД, сообщение с тремя словами: "Мы ушли умирать". Встревоженная женщина попыталась дозвониться до мужа, однако он не взял трубку. После этого она попробовала отпроситься с работы, однако никто ее не отпустил. Позднее муж ей отправил еще одно сообщение, в котором написал, что избавил женщину от лишних хлопот.

Как выяснилось, он завел своего 4-летнего сына в гараж и запер его там вместе с заведенным автомобилем. Он дождался, когда ребенок задохнется и отправил жене сообщение.

Во время допроса он заявил, что убил сына в качестве мести жене, которая вечно пропадала на работе. 8 января правоохранители нашли его тело в туалете камеры СИЗО. Как умер мужчина и почему он это сделал будет выяснять следствие.