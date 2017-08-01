В Кирове "пьяный" секс втроем за рулем привел к тройному ДТП

В Кирове водитель автомобиля Hyundai Solaris решил заняться сексом с подругой и другом прямо во время движения, чем спровоцировал тройное ДТП. Так, пьяный водитель налетел на автомобиль "Ночного патруля" и такси.

Как сообщается, поздним вечером водитель Hyundai Solaris поссорился с семьей и отправился с другом в гараж, распивать алкогольные напитки. В свою компанию они пригласили знакомую девушку, а затем решили продолжить встречу в сауне. Изначально девушка попросила вызвать такси, однако убеждения пьяного мужчины, что он в состоянии самостоятельно сесть за руль, убедили ее. Позднее водитель иномарки предложил подруге и другу заняться сексом прямо на ходу, идея была принята "на ура".

Во время сексуальных игрищ любовники налетели на автомобиль активистов "Ночного патруля", которые помогали ГИБДД находить и задерживать пьяных водителей, а также на машину такси. Этим приключения мужчины не закончились, он попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан активистами.

Отмечается, что сейчас неудавшемуся любовнику грозит штраф в размере минимум 30 тысяч рублей за пьяное вождение и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.