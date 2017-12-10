На "салатовой" линии московского метро увеличили интервалы между поездами

11 января на "салатовой" линии московского метро по технически причинам увеличили интервалы между поездами. Об этом объявила пресс-служба подземки.

Согласно официальному уведомлению, в центральной части Люблинско-Дмитровской ветки временный промежуток между движением составов изменился с 17:47 до 17:59. После этого поезда начали перемещаться по своему привычному графику.

Ранее москвичей призывали перейти на другие станции или воспользоваться наземными видами общественного транспорта. СМИ передавали, что остановилось движение на "Волжской" и "Дубровке". Составы тормозили на перегонах между "Сретенской", "Чкаловской" и "Римской". Некоторые источники высказывали предположение, что двадцатиминутный сбой возник из-за неполадок на одном из транспортов.