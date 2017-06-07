В Чувашии двое братьев систематически насиловали школьницу

В Чувашии были осуждены двое братьев за изнасилование несовершеннолетней девочки. О совершенном ими преступлении стало известно лишь спустя полтора года, когда девочку вновь изнасиловал один из братьев.

Как сообщается, в июне 2015 года двое братьев 22 лет и 21 года соответственно пригласили 13-летнюю девочку в свой летний домик. Там они поочередно надругались над несовершеннолетней, пригрозив ей, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем. Позднее, в 2016 году, уверенный в своей безнаказанности один из братьев вновь поймал эту девочку, после чего избил и изнасиловал.

Правда открылась во время профилактического рейда, который проводили полицейские в школах района.

В ходе судебного заседания было принято решение отправить 22-летнего брата в колонию строго режима на 13 лет и 2 месяца, а 21-летнего - на 12 лет и 2 месяца. В качестве дополнительного наказания братья также получили ограничение свободы в виде 1,5 и 1 года соответственно.