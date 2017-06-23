В Югре женщина попросила казаков России найти убийцу мужа

В Югре супруга убитого начальника казачьего штаба и ветерана чеченской войны Александра Лаврова обратилась ко всем казакам России с просьбой помочь правоохранителям разыскать убийцу ее мужа. Как отметила Ирина Пушистова, убийца может быть одет в форму ее погибшего мужа.

В своем обращении Пушистова попросила всех казаков России объединиться и помочь сотрудникам полиции в поисках убийцы ее мужа Александра Лаврова. Она рассказала, что ее мужа жестоко убили и расчленили, разложив останки по пакетикам и выбросив их за мусорные баки на территории учебного заведения, где находится здание казачьего штаба. Женщина рассказала, что останки ее мужа пролежали там около недели, прежде чем их обнаружили.

По ее словам, супруг пропал в ночь с 17 на 18 декабря, после присяги, когда их приняли в казачество. Они отправились в штаб на чаепитие и вскоре Пушистова засобиралась домой, а ее супруг остался доделать кое-какую бумажную работу. Вместе с ним в здании оставался охранник Рудоб Мухторов, которого она и подозревает в убийстве Лаврова.

Жена убитого казака рассказала, что после исчезновения мужа пропал и сам Мухторов, сейчас он объявлен в розыск. Женщина также уверена, что убийца может быть одет в форму ее покойного мужа, так как вместе с останками ее не обнаружили. Пушистова надеется, что казаки помогут правоохранителям отыскать Мухторова и убийца будет наказан.