Суд признал Samsung нарушителем патентных прав Huawei‍

11 января суд признал компанию Samsung виновной в нарушении патентных прав конкуретна Huawe. Об этом рассказали на Центральном телевидении Китая.

Народный суд средней степени в китайском городе Шэньчжэнь изучил иск крупнейшего производителя смартфонов в КНР. В ходе судебного процесса Huawei смогла доказать, что Samsung использовали запатентованные ими технологии, касающиеся беспроводной связи. Нарушителя обязали остановить производство и продажу товаров, которые выполнены и с использованием чужих изобретений. Одновременно с Шэньчжэньским, китайцы подали на своих южнокорейских коллег в суд американского штата Калифорния в мае 2016-го.

Весной прошлого года Huawei также через суд заставил Samsung выплатить 11,6 миллионов долларов. Дело касалось использования чужих интеллектуальных наработок в продукции.