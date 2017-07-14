В Виннице украинец разобрал отопление дома из-за "российского газа"

Житель Винницы обезумел и разобрал дома все электроприборы и газовый котел, так как побоялся, что его дом отапливается "российским газом". Об этом пишет украинское издание "Вести".

Как сообщается, житель Винницы на протяжении пяти дней практически не ел и не спал, разобрал в своем доме все отопительные приборы, вынес все вещи на улицу и во дворе попытался скурить свои документы. Позднее он вовсе заявил, что везде вокруг находятся сепаратисты, его преследуют и всю информацию о нем показывают по телевидению. В какой-то момент он попытался сорвать рубашку со своего отца, заявив, что красный цвет "от самого дьявола".

Родители мужчины вызвали медиков, которые в ходе осмотра пришли к выводу, что он представляет угрозу не только для себя, но и для общества. О неадекватном поведении также рассказывала мать мужчины.

Сотрудники полиции задержали мужчину, а позднее суд принял решение, что украинца следует отправить на принудительное лечение.