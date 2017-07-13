Мать чернокожего мальчика из рекламы H&M призвала пользователей не раздувать скандал

Мать чернокожего мальчика из рекламы бренда H&M, возмутившей Интернет, призвала пользователей не раздувать скандал на почве расизма. Такая запись появилась на ресурсе BSO.

Сын Терри Манго снялся в фотосессии для интернет магазина, надев толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях", в оригинале: "Coolest Monkey In The Jungle". Общественность в сети возмутилась подобным выбором животного именно для темнокожего и обвинила компанию в расизме. Стоит отметить, что белые американцы в своё время оскорбительно называли представителей африканской рассы "обезьянами". В связи с реакцией аудитории представители H&M принесли свои публичные извинения.

В своём видеообращении Терри Манго утверждает, что не видит расистской подоплеки в таком выборе одежды. Она утверждает, что "оскорбительно" худи, в котором снялся её сын, далеко не единственная его работа. Актер примерял на себя сотни образов, которые отрицательной реакции не вызвали. Женщина попросила негодующих "взять себя в руки" и прекратить "поднимать ложную тревогу".