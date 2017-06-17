Военные подготовили ПВО из-за пролетевшего над МКАД НЛО со скоростью 200 км\час

7 января военные подготовили системы ПВО в Московской воздушной зоне из-за НЛО, которое промчалось над МКАД со скоростью 200 километров в час. Об этом столичным СМИ рассказали собственные источники.

Сразу три локатора в Москве засекли быстро перемещающийся неопознанный объект. Вопреки привычной процедуре, в нем не удалось распознать частный самолёт. При этом оборудование не смогло определить высоту, на которой находилось зафиксированное явление.

В связи с чрезвычайной ситуацией всю московскую систему противовоздушной обороны в 8:04 подняли по тревоге. Однако в 8:42 НЛО пропало с радаров. Затем его снова заметили вблизи "Карманово" на большей скорости. Через некоторое время точку в последний раз засекли в Можайске. Спустя полчаса режим готовности отменили. Пока обстоятельства остаются загадкой.