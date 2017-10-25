В Екатеринбурге начали проверять гибель собаки от петард
Правоохранители Екатеринбурга начали проверять обстоятельства гибели собаки, которую СМИ связывают со взрывом петард. Так рассказали представители городского управления МВД.
Ранее региональные издания сообщали, что животное обнаружили на снегу с привязанным к решетке хвостом. Журналисты предполагают, что неизвестные злоумышленники жестоко измывались на псом, похищенным из дачного участка, а затем насмерть забросали его пиротехническими средствами. Сообщалось, что сердобольные горожане разместили в Сети петицию с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности.
Сотрудники полиции просят свидетелей, располагающих информацией о происшествии, обратиться к правоохранительным органам. Они также не исключают, что найденная на снегу собака умерла, не выдержав холода. Более точно причину установят после проверки.