Подсудимый «бог Кузя» в суде отрицает все обвинения в его сторону

Лидеру религиозной секты «бог Кузя» Андрею Попову в суде зачитали все обвинения против него. Подсудимый не признает своей вины и отрицает каждое из них.

Сейчас в Пресненском суде Москвы проходит заседание. Судьи рассматривают резонансное дело о главе религиозной секты «бог Кузя» Андрее Попове. Его обвиняют в нескольких серьезных преступлениях, таких как мошенничество, нанесение телесных повреждений, создание секты. Находясь в зале суда, Попов отрицал все предъявленные ему обвинения. Он не считает себя виноватым ни в одном из перечисленных нарушений законодательства. Пятеро его соучастников придерживаются того же мнения, и не признают свою вину.



Секта была основана в 2007 году Андреем Поповым. Путем обмана православных церковнослужителей, ему удалось получить лицензию для своей религиозной организации. Как сообщают члены секты, в ней «непослушных» прихожан жестоко избивали. Это иногда делал сам глава. Потерпевшие могли получить до 1200 ударов плеткой, тапами или ремнями.



При обыске квартиры подсудимого, было обнаружено множество денежных средств, книжная литература со специфическим смыслом, экзотические животные. На изъятых компьютерах нашли бухгалтерию организации. Полученная информация дала понять, что секта и ее основатель получали доход незаконным образом.