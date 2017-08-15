В Украину не пустили корреспондента ВГТРК Олега Пакшина, задержав его в аэропорту. Об этом он рассказал по телефону телевизионным СМИ.

Журналист сообщает, что день назад прибыл на территорию страны из Стамбула в качестве туриста. Однако на приграничном контроле украинцы не удовлетворились причиной визита и выписали решение о недопуске, аргументируя неспособностью туриста подтвердить цель посещения государства. Теперь он уже практически сутки ожидает на аэровокзале "Борисполя".

Олег Пакшин утверждает, что целью действительно был туризм. Он даже заранее приобрел обратные билеты, которыми теперь не может воспользоваться без паспорта. По словам журналиста, на приграничном контроле задавали "много вопросов" сразу после того, как выяснили место работы.

По наблюдениям Олега Пакшина, в здании украинского аэропорта ждут своей участи многие россияне, которым не разрешили въехать в Украину, изъяли паспорта и намерены депортировать. При этом причины украинцев, по мнению россиянина, по большей части формальные. Одному из пассажиров отказали из-за недостатка наличных денег, несмотря на существование банковских карт.