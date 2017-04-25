Сотрудников рязанского кардиодиспансера уволили из-за застолья на работе

Руководящие сотрудники рязанского кардиодиспансера были уволены после того, как запись их застолья на рабочем месте попала в Сеть. Такой приказ областное министерство здравоохранения разместило на своём сайте.

События произошли в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер». Один из пациентов долго ждал медицинский персонал в у кабинета, где якобы проходило совещание с руководителем. Устав от ожидания, он заглянул в кабинет, включив видеокамеру. Больному удалось запечатлеть медиков, которые сидели за столом, обильно заставленным едой и алкогольными напитками. Он прокомментировал, что отправит запись "куда нужно".

Через сутки после того, как видеоролик опубликовали во многих СМИ, региональный Минздрав объявил о том, что заведующая диспансерно-консультативном отделением. Через день, когда многие СМИ опубликовали видеоролик, региональный Минздрав освободил от должности заместителя главврача и заведующую отделением за нарушение трудовой дисциплины и неоказание медпомощи пациентам. Сам главный врач получил выговор.