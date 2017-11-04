Власти Москвы согласовали марш в память о Маркелове и Бабуровой

Власти столицы утвердили шествие, которое будет посвящено адвокату Станиславу Маркелову и журналистке Анастасии Бабуровой, которых убили несколько лет назад. Шествие пройдет 19 января на Тверском бульваре. Об этом информирует департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Марш утвержден. В нем примут участие до 500 человек», - рассказала собеседница агентства, отвечая на поставленный вопрос, по поводу того, согласован ли марше на Тверском бульваре.

Шествие состоится от Тверского бульвара до улицы Пречистенка с 19.30-21.-30.

Станислав Маркелов был застрелен 19 января 2009 года на ул. Пречистенка. Анастасия Бабурова, сопровождавшая его, была убита как свидетельница. 6 мая Мосгорсуд признал виновным данном преступлении одного из членов организации «Русский образ» Никиту Тихонова, приговорив его к пожизненному сроку, а его содеятельница Евгения Хасис получил 18 лет колонии строго режима.