В Москве задержали мужа-тирана из Лебедяни, снявшего скальп с головы экс-супруги

В Москве правоохранителями был задержан житель Лебедяни, который пытался изнасиловать экс-супругу, а также снял скальп с ее головы на глазах у маленького сына. Отмечается, что преступник на протяжении двух недель скрывался от полиции.

Как сообщается, столичным правоохранителям удалось задержать 29-летнего мужчину, который вломился в квартиру к бывшей жене и маленькому сыну, попытался изнасиловать девушку и снял с нее скальп. Отмечается, что преступника удалось задержать рядом с метро в Москве, он на протяжении двух недель скрывался от полиции.

В настоящий момент мужа-тирана доставили в Лебедянь, где он был заключен под стражу и ожидает решения суда.

Напомним, 30 декабря мужчина ворвался в квартиру к бывшей жене, где она проживала с маленьким ребенком. Прямо на глазах у сына он избил супругу, попытался изнасиловать ее и срезал с ее головы кусок волос с кожей. После этого женщина попала в больницу, в настоящий момент ее уже выписали. 20-летняя пострадавшая отметила, что бывший муж продолжил угрожать ей в то время, когда она находилась в больнице. Ей часто приходили от него сообщения с угрозами.