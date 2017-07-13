В Саратове мужчина надругался над 5-летней внучкой своей сожительницы

В Саратовском районе 49-летнего мужчину подозревают в надругательстве над внучкой женщины, с которой тот проживал. Он совершил с ней «иные действия» сексуального характера. Девочке всего 5 лет.

Вскоре суд Саратовского района начнет рассмотрения дела о сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком. Речь идет о 49-летнем жителе Самарского района. Он жил с женщиной, у которой есть 5-летняя внучка. Один раз, в июне прошлого года, он начал приставать к маленькой девочке, и совершил по отношению к ней сексуальные действия.



Об инциденте удалось узнать благодаря маме 5-летней девочки. Она решила сразу подать заявление в полицейский участок, после того, как дочка ей все рассказала. Мужчину уже задержали и допросили. Предварительно, он отрицает любую причастность к обвинениям.