В Ростове муж во время ссоры пырнул жену ножом в живот

В Ростове муж во время бытовой ссоры проткнул ножом живот своей супруги. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, подозреваемого задержали правоохранители.

Как стало известно, вечером 10 января в Ворошиловском районе Ростова между мужем и женой возник скандал на бытовой почве. Рассерженный муж в какой-то момент схватил нож и ударил им в живот свою жену. Медики доставили женщину в больницу с тяжелыми травмами, в настоящий момент о ее состоянии ничего не сообщается.

Правоохранители в тот же вечер задержали подозреваемого, он находился в Ворошиловском районе. Мужчина дал признательные показания, было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.