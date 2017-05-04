СК РФ возбудил новое дело против экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова

Следственный комитет России возбудил новое дело против Леонида Маркелова, бывшего руководителя Республики Марий Эл. Так представитель ведомства объявил во время заседания Басманского суда столицы.

По словам следователя, Леонид Маркелов вновь попал в поле зрения правоохранительных органов, но на этот раз по факту незаконного хранения боеприпасов, согласно первой части 222 статьи УК РФ.

Леонида Маркелова обвиняют в получении крупной взятки в 235 миллионов рублей. Ранее следствие просило у суда продления срока содержания его под стражей до апреля 2018-го. Об аналогичных мерах ходатайствовали для Натальи Кожановой, предполагаемой соучастницы.