Осужденный за изнасилование Шурыгиной сможет восстановиться в университете

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной сможет восстановиться в университете на общих основаниях. Так заявили представители учебного заведения.

Согласно закону об образовании, молодой человек сможет продолжить учиться в стенах Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, где учился до тюремного заключения. Руководство ВУЗа подтверждает этот факт и готовы принять документы на восстановление.

10 января Сергей Семенов по условно-досрочному освобождению вышел из колонии, где отбывал наказание после обвинений скандально известной девушкой из Ульяновска. Диана Шурыгина заявила в полицию, что парень изнасиловал её во время вечеринки. Суд приговорил Сергея Семенова к восьми годам строгого режима, однако вскоре сменил приговор на три с четвертью года общего.