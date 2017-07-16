В Севастополе педофил "Доктор Айболит" изнасиловал более 22 девочек

В Севастополе было завершено расследование по делу педофила по кличке "Доктор Айболит", который под видом врача совратил более 22 детей в возрасте от 8 до 11 лет. Отмечается, что все материалы по данному делу были переданы в суд.

Как стало известно в ходе следствия, 46-летний мужчина с 2005 года занимался растлением маленьких девочек. Так, под видом доктора он втирался в доверие к девочкам в возрасте от 8 до 11 лет, которые шли домой. Он узнавал, дома ли родители, и после этого проникал в квартиры детей, где и насиловал их. Отмечается, что девочки доверяли ему, так как думали, что злоумышленник на самом деле является доктором.

О нем стало известно в 2016 году, когда мать 10-летней девочки сообщила в полицию, что некий "доктор" проник в их квартиру и надругался над ее дочерью.

В ходе расследования было установлено, что "Доктор Айболит" изнасиловал 22 девочек, еще одной удалось сбежать. По данному делу было проведено более 22 экспертиз, а также допрошено около 100 свидетелей. В настоящий момент собрана достаточная доказательная база, дело "Доктора Айболита" передано на рассмотрение в суд.