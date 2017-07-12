В Германии задержали конвой с американскими гаубицами

В Германии задержан транспортный конвой с гаубицами М109. Он направлялся из Польши в США. О происшествии сообщает представитель дорожной полиции федеральной земли Саксония.

Дорожная полиция Германии задержала на своей федеральной дороге конвой с военной техникой. Оказалось, ее везут из Польши по заказу в Америку. Специально для доставки была нанята экспедиторская компания. В ее задачу входило доставить шесть гаубиц для дальнейшего использования армией США. Однако в пути экспедиционный конвой столкнулся с препятствием. Полиция Германии остановила его для проверки документов под городом Баутцен.

Оказалось, что к проверке компания оказалась не готова. Некоторых документов не хватало, а также в ходе перевозки были нарушены некоторые правила, установленные для перевозок подобных грузов. Кроме того, позже выяснилось, что водители шести фур не соблюдали установленный режим сна.