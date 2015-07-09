Житель Иваново прыгнул с парашютом балкона многоэтажного дома

В Иваново социальные сети взорвал видеоролик, на котором запечатлен бесстрашный прыжок с одной из многоэтажек, находящейся в районе "Московском". На кадрах молодой человек залез на край балкона, свесил парашют вниз и совершил прыжок, выполняя сальто через купол.

Такая техника называется "Ролл-Овер". Ее создал популярный парашютист Шейн Маконни. Он также участвовал в создании основоположников бейс-джампа, то есть прыжков не с летательного аппарата, а неподвижных объектов. Обычно их роль играли мосты, горы и многоэтажки.

Ивановский каскадер не нашел ничего более подходящего, чем балкон. Отмечено, что подобные прыжки парашютисты считают самыми экстремальными, так как высота очень маленькая, меньше сотни метров. Риск того, что парашют попросту не раскроется, очень большой. Так, по меркам парашютистов этот молодой человек настоящий экстремал. Таких в основном называют "Одноразовыми парашютистами". Из-за предельно маленькой высоты прыжка парашютисты с собой не берут запасного парашюта.

Он попросту не успевает раскрываться. Как стало известно, это не единственный такой прыжок ивановского экстремала. И, вероятно, жителей ожидают новые видеоролики.