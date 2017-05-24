В Подмосковье отец 4 года насиловал собственную дочь

В Подмосковье отец на протяжении четырех лет насиловал собственную дочь. О произошедшем в полицию сообщила мать потерпевшего ребенка.

В подмосковном городе Серпухове 38-летний мужчина в течение четырех лет совершал насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери. Впервые это произошло в июне 2013 года, тогда ребенку только исполнилось 12 лет. Мать узнала о происходящем в декабре 2017 года и сразу же сообщила в полицию.

Сотрудники полиции сразу же задержали отца-педофила, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в совершенном преступлении, он находится в СИЗО, где будет дожидаться решения суда.