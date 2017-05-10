В подмосковном Егорьевске неизвестный убил семью из трех человек

Неизвестный злоумышленник убил семью из трех человек подмосковном Егорьевске. Об этом столичным СМИ рассказали источники из правоохранительных органов в четверг.

Согласно информации от правоохранителей, около 22:30 10 января в одной из квартир нашли мертвыми двух пожилых супругов 63 и 66 лет. На телах убитых обнаружили черепно-мозговые травмы и ранения от ножа. Полицейские занялись поиском родственников и вскоре в другом помещении отыскали труп их 42-летнего сына со следами аналогичных ранений.

Предполагается, что все жертвы убийства скончались примерно два дня назад. На месте преступления сотрудники полиции изъяли молоток, который может быть орудием. Они завели уголовное дело и начали выяснять обстоятельства.