Насильник Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу и рассказал о тюрьме

Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, вышел на свободу и рассказал журналистам о своём тюремном сроке. Сведениями о своей жизни бывший заключенный поделился со СМИ.

Молодой человек сообщил, что очень переживал по поводу большого количества лет, которые придется провести за решеткой. Изначально ему объявили приговор в 8 лет, после чего сократили до 3-х. Сейчас он освободился по УДО.

Он также поделился, что в тюрьму ему приходило множество писем из разных регионов России и зарубежья. Авторы пытались поддержать несправедливо, по их мнению, осужденного юношу. Рассказывали даже собственные печальные истории.

По словам Сергей Семенова, он уже успел адаптироваться. В этом ему очень помогли несколько дней, проведенных с друзьями и родственниками.

В ФСИН Сергея Семенова охарактеризовали положительно. По сведениям специалистов, он был трудоустроен и активно участвовал в общественных мероприятиях исправительного заведения.