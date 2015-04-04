В Воронежской области уволили врача за получение взятки. Он работал в Митрофановской участковой больнице БУЗ ВО «Кантемировская РБ». Против него возбуждено уголовное дело, сообщает 10 января региональная прокуратура.

В Воронежской области лишился работы врач, которого заподозрили в приеме взятки. Сообщается, что преступление было совершено в ноябре 2017 года. По просьбе пациента специалист подделал его документы и получил за это порядка 12 тысяч рублей. В медкарте мужчины он указал, что в определённый период он находился на амбулаторном лечении.

По делу доктора уже состоялся суд. Виновность врача была доказана. Главный врач больницы обязывался следить за соблюдением закона о противодействии коррупции, а осужденный был лишен своей должности в учреждении.