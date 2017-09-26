В Москве у пенсионера из банка похитили более 22 млн рублей

В Москве правоохранители разыскивают злоумышленника, который похитил из ячейки пенсионера около 23 миллионов рублей. Отмечается, что инцидент произошел 10 ноября.

Как рассказали в полиции, к ним за помощью обратился 77-летний пенсионер, который сообщил, что из его ячейки в банке похитили более 22 миллионов рублей. По данным полиции, денежные средства могли быть похищены из ячейки в период с 24 августа 2017 года по 10 января 2018 года. Не сообщается, в какой именно кредитной организации пенсионер хранил деньги.

По данному адресу расположен банк "Славия", правоохранители уже отправили запрос в организацию. Было возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности злоумышленников, а также разыскиваются подозреваемые в краже.