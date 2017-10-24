В Турции арестовали подозреваемого в организации убийства Андрея Карлова

Полиция Турции арестовала подозреваемого в организации убийства посла России Адрея Карлова в декабре 2016-го. Об этом 11 января сообщили в газете Sabah.

Правоохранители пока не раскрывают личность арестованного, однако сообщили инциалы - В.К.А. Турецкие журналисты со слов собственных источников утверждают, что задержанный является членов оппозиционной организации, возглавляемой исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, под названием FETO. За причастность к её деятельности мужчину уволили из рядов государственной службы.

Ранее этого же человека задержали на короткое время, но затем отпустили. Инсайдеры добавили, что потенциальный злоумышленник использовал программу ByLock. Этот софт, по мнению местных властей, FETO использует для передачи друг другу зашифрованных сообщений.

Некоторое время назад по подозрению в убийстве российского дипломата арестовали пятерых, трое из которых бывшие сотрудники полиции. В этот список попали также руководитель издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша, а также Мустафу Тимура Озкана, организатор фотовыставки, ставшей местом преступления.