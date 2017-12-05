В Самарской области мигрант похитил 8,5 тонн обоев

В Самарской области области задержали мужчину, который продавал на рынке 8,5 тонн украденных обоев. Об этом уведомили в пресс-службе областного ГУ МВД.

В российскую полицию обратились представители торгового дома из Казахстана, который заказал обои в большом объёме через Интернет. Товар должны были за три дня доставить из Московской области. Не получив заказ в назначенный срок, предприниматели забили тревогу, ведь стоимость партии составляла примерно 2,5-3 миллиона.

Выяснилось, что водитель перегрузил продукцию в другое транспортное средство в поселке Алексеевка и получил за это расписку. Сотрудники полиции проверили потенциальные места сбыта и стоянки автомобилей, в результате чего вышли на след подозреваемого. Согласно их версии, похищенными обоями на местном птичьем рынке торговал 29-летний житель Ставропольского района, уроженец соседней республики. Мужчину задержали, а также изъяли у него похищенное. Позже правоохранители обнаружили гараж, где хранилась остальная часть партии. Против задержанного начали вести дело по факту мошенничества.