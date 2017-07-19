В Белгородской области в новогодние праздники бабушка убила внуков

В Белгородской области бабушку подозревают в убийстве собственных внуков. Отмечается, что мальчика обнаружили в квартире бабушки со следами насильственной смерти, а девочка умерла в больнице от полученных травм.

Как стало известно, из Белгорода в Валуйки мать привезла к бабушке двоих детей - 5-летнюю дочь и 3-летнего сына. Дети планировали отметить у бабушки новогодние праздники. В ночь с 10 на 11 января в полицию поступило сообщение о том, что в квартире 41-летней женщины и ее 45-летнего сожителя обнаружили тело мальчика, со следами насильственной смерти. Внучка, которая также гостила у бабушки, была доставлена в больницу, где погибла от полученных травм.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, бабушку и ее сожителя задержали в связи с подозрением в убийстве малолетних детей. Сейчас проводится комплекс мероприятий, связанных с расследованием убийства, следователи осматривают место происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.