В Башкортостане после родов женщина выбросила ребенка в выгребную яму туалета

В Башкортостане после родов женщина выбросила ребенка в выгребную яму уличного туалета. Она не ожидала, что схватки начнутся в это время, так как это произошло преждевременно. Ужасная история произошла в Бижбулякском районе.

Информационное агентство VistaNews сообщает о случае, когда женщина выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму в Башкортостане. Издание ссылается на правоохранителей Бижбулякского района. Сообщается, что о беременности женщины никто не знал. Она не состояла на учете в медицинском учреждении и не следила за тем, как протекает беременность. Женщина была совсем не готова, когда у нее начались схватки, поэтому выбросила новорожденного в туалет.

Правоохранители узнали о произошедшем и задержали подозреваемую. Ребенка из ямы достали и передали криминалистам для дальнейшей экспертизы над телом. Неизвестно, был ли он жив во время рождения. Имя отца пока что не известно, Следственный комитет уже занялся установлением его личности.